Mara Venier ha raccontato di aver usato l’Ajax, il detergente per pentole, per lavarsi da bambina. Ha aggiunto di essere stata chiamata “figlia di un marochin” a causa del suo aspetto olivastra. Durante l’intervista, ha anche menzionato di preparare pizzelle napoletane per Patty Pravo. La conduttrice si è aperta sul suo passato e sulla sua vita privata, condividendo aneddoti senza filtri.

Mara Venier è stata ospite dal podcast di Luca Zaia “Il fienile” per raccontarsi senza filtri tra pubblico e privato. “Chi nasce a Venezia ci tiene molto a dire, sono nata a Venezia, poi sono cresciuta a Mestre. – ha ricordato – Avevo cinque anni più o meno quando siamo andati via da Venezia, perché papà è stato assunto in ferrovia. Ci hanno dato la casa dei ferrovieri, nel quartiere del Piave già eravamo in via Sernaglia. La prima volta era una casetta piano terra con le scalette, un giardinetto e siamo andati via da Venezia anche perché l’affitto era già allora abbastanza importante e i miei non ce la facevano. Mamma era sarta e papà prima faceva il fruttivendolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mara Venier: “Mi lavavo con l’Ajax, quello delle pentole. Ero olivastra, mi dicevano che ero figlia di un ‘marochin’. A Patty Pravo cucino le pizzelle napoletane”

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