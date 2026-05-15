Mara Venier rompe il silenzio su Domenica In | Non devo dimostrare niente il programma mi ha tolto tanto E parla di rinnovare
Mara Venier ha deciso di parlare pubblicamente riguardo alla sua esperienza a Domenica In, affermando di non sentirsi obbligata a dimostrare nulla e riconoscendo che il programma le ha portato molte soddisfazioni. Ha anche menzionato la possibilità di continuare a condurre la trasmissione, che potrebbe arrivare alla diciottesima edizione, indicando un possibile rinnovo del contratto. La conduttrice ha evidenziato il legame personale con la trasmissione, senza entrare in dettagli specifici.
Non c'è due senza tre, e non c'è neanche diciassette senza diciotto. Ebbene sì, Mara Venier potrebbe rimanere alla conduzione di Domenica In e questa per lei sarebbe la diciottesima edizione. Lo ha confermato a Fanpage, dopo che negli scorsi giorni si era parlato e molto di un possibile cambio. 🔗 Leggi su Today.it
Al Bano rompe il silenzio Io assente Cercavo Ylenia nei posti più pericolosi
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Mara Venier: “Rai mi chiede di rimanere a Domenica In, devo riflettere. Il programma va rivisto e cambiato”
Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia MaraMara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le parole di Alberto Matano riaccendono il dibattito Ogni anno il copione sembra sempre lo stesso: si...
Addio a Mara Venier? Il conduttore Alberto Matano rompe il silenzio su Domenica In x.com
Alberto Matano al posto di Mara Venier a Domenica In? Dopo giorni di rumors lui rompe il silenzio >> https://buff.ly/UivLYpa facebook
Mara Venier e la rottura con Domenica In, ormai non è più casa: la richiesta della RaiL’annosa questione di Mara Venier che lascia Domenica In si ripresenta anche quest’anno: ma cosa ne pensa davvero lei? dilei.it
Alberto Matano a Domenica In? Il conduttore rompe il silenzio sul suo presunto ruolo reddit
Addio a Mara Venier? Il conduttore Alberto Matano rompe il silenzio su Domenica InAddio a Mara Venier: Alberto Matano rompe il silenzio sul futuro di Domenica In e le sue parole fanno discutere. donnaglamour.it