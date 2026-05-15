Mara Venier rompe il silenzio su Domenica In | Non devo dimostrare niente il programma mi ha tolto tanto E parla di rinnovare

Mara Venier ha deciso di parlare pubblicamente riguardo alla sua esperienza a Domenica In, affermando di non sentirsi obbligata a dimostrare nulla e riconoscendo che il programma le ha portato molte soddisfazioni. Ha anche menzionato la possibilità di continuare a condurre la trasmissione, che potrebbe arrivare alla diciottesima edizione, indicando un possibile rinnovo del contratto. La conduttrice ha evidenziato il legame personale con la trasmissione, senza entrare in dettagli specifici.

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