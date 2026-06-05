Mara Venier ha dichiarato di essere stata ferita dalla Rai in passato, ma ha anche raccontato di aver ricevuto aiuto da Maria De Filippi, anche dal punto di vista umano. Con una carriera lunga e ricca di successi, è nota come ‘la signora della domenica’ e lavora in Rai da molti anni. La conduttrice ha sottolineato il supporto ricevuto da De Filippi in momenti difficili della sua esperienza professionale e personale.

Soprannominata 'la signora della domenica' Mara Venier lavora in Rai da moltissimi anni e sono tantissimi i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e apprezzata carriera. Da qualche anno dice di voler andare in pensione per trascorrere più tempo con il marito Nicola Carraro e con la sua famiglia, ma non ha mai lasciato davvero la conduzione di Domenica In. Nel 2014 fu però la rete a non rinnovarle il contratto, ospite nel podcast 'Il Fienile' di Luca Zaia ha ammesso di esserci rimasta male in quella occasione. Mara Venier ha spiegato che a ferirla non fu il fatto di aver perso il programma ma che le dissero che era 'vecchia', non gradì affatto il modo in cui la trattarono. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Mara Venier ferita dalla Rai in passato: “Maria De Filippi mi ha aiutata, anche umanamente”

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