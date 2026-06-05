Manu Chao si esibirà al Rugby Sound con un repertorio che include le sue hit più famose, come Mala Vida, Clandestino e Próxima Estación: Esperanza. La scaletta ripercorrerà tutta la carriera, dai tempi dei Mano Negra fino agli ultimi lavori solisti, tra cui Viva Tu. La serata sarà un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato decenni di musica, con il cantante che ha inventato la patchanka e si definisce un artista ribelle e meticcio.

Legnano, 5 giugno 2026 – In scaletta le hit di una vita in musica. Dai Mano Negra alla carriera solista, da Mala Vida a Clandestino passando per Próxima Estación: Esperanza fino all’ultimo album Viva Tu. Il 21 luglio Manu Chao sarà protagonista a Legnano della nuova edizione del Rugby Sound Festival, la kermesse estiva organizzata da Rugby Parabiago e Shining Production con il patrocinio del Comune. A tutto tondo. Voce degli ultimi, dei migranti, dei ribelli gentili, Manu Chau non è solo un cantante, è un movimento, una playlist vivente che suona in spagnolo, francese, arabo, italiano e pure wolof. Nato a Parigi da genitori spagnoli in fuga dalla dittatura, Manu Chao (all’anagrafe José-Manuel Chao Ortega) ha iniziato a suonare per le strade e nei locali underground. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manu Chao, al Rugby Sound approda il ribelle meticcio che inventò la patchanka

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Temi più discussi: Manu Chao a Legnano, il 21 luglio suonerà al Rugby Sound Festival; Manu Chao, al Rugby Sound approda il ribelle meticcio che inventò la patchanka; Manu Chao si esibirà al Rugby Sound Festival di Legnano; MANU CHAO: al Rugby Sound Festival 2026 di Legnano.

Manu Chao si esibirà al Rugby Sound Festival di Legnano. In scaletta il 21 luglio le hit di una vita in musica #ANSA x.com

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