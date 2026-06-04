Me Gustas il Friuli | Manu Chao ai Laghi di Fusine per il No Borders

Manu Chao si esibirà ai Laghi di Fusine durante la 31esima edizione del No Borders Music Festival in Friuli Venezia Giulia. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, attirando un pubblico internazionale. La manifestazione è dedicata alla musica e alla cultura, senza scopo di lucro. La presenza dell’artista è annunciata come uno dei momenti principali del festival. La location si trova in una zona naturalistica, vicino ai laghi, e l’ingresso è gratuito.

Uno degli artisti più amati e trasversali della scena internazionale torna in Friuli Venezia Giulia per la 31esima edizione del No Borders Music Festival. Manu Chao sarà protagonista con il progetto Ultra Acoustic sabato 25 luglio 2026, alle 14, nello scenario dei Laghi di Fusine, nel territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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