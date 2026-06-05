Mantova 2000 iscritti per la 51ª Minciomarcia | sabato il centro si anima

Notizia in breve

Sabato il centro di Mantova si anima con la 51ª Minciomarcia, che coinvolge circa 2000 iscritti. Per ogni partecipante è previsto un kit che include maglietta, gadget e materiale informativo. Durante la manifestazione, la viabilità nel centro sarà modificata, con alcune strade chiuse al traffico e percorsi alternativi attivi per i veicoli. Le chiusure si protrarranno nel pomeriggio e fino a sera.