Mantova 2000 iscritti per la 51ª Minciomarcia | sabato il centro si anima

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato il centro di Mantova si anima con la 51ª Minciomarcia, che coinvolge circa 2000 iscritti. Per ogni partecipante è previsto un kit che include maglietta, gadget e materiale informativo. Durante la manifestazione, la viabilità nel centro sarà modificata, con alcune strade chiuse al traffico e percorsi alternativi attivi per i veicoli. Le chiusure si protrarranno nel pomeriggio e fino a sera.

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Quali sono i vantaggi inclusi nel kit per ogni partecipante?. Come cambierà la viabilità del centro durante la serata di sabato?. Quale percorso esatto attraverserà le piazze storiche di Mantova?. Chi gestirà l'animazione e la musica in piazza Sordello?.? In Breve Percorso di 5 chilometri tra piazza Sordello e il Lungolago dei Gonzaga. Animazione Radio Bruno in piazza Sordello dalle ore 18:00 con partenza alle 20:00. Kit per iscritti con maglietta dedicata e buono per consumare il risotto. Obiettivo organizzativo di raggiungere quota 5000 partecipanti tramite iscrizioni su endu.net. La 51ª Minciomarcia pronta a scendere in strada sabato 6 giugno con oltre duemila iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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