Nel mese di maggio, il centro storico di Vicenza si riempirà di eventi dedicati ai giochi da tavolo, portando un’aria di socialità e divertimento nelle vie cittadine. La manifestazione, organizzata da un ente locale, coinvolgerà diverse location della zona, con appuntamenti pensati per tutte le età. Questa iniziativa mira a riqualificare gli spazi pubblici e a favorire incontri tra cittadini e visitatori.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita nel centro storico durante tutto maggio?. Chi ha ideato questa strategia per rianimare le strade di Vicenza?. Quali attività specifiche coinvolgeranno i residenti e i visitatori?. Come potrà questo modello ludico diventare un appuntamento fisso?.? In Breve Annamaria Cordova e l'assessore Matteo Tossetto presentano il progetto al Quartiere 1.. Attività ludiche distribuite su diverse zone del centro storico per tutto maggio.. Obiettivo rafforzare legami sociali tra residenti e visitatori tramite giochi tattici.. Programmazione continua per tutto il mese per favorire il movimento pedonale urbano.. Il Quartiere 1 di Vicenza lancia il progetto Senso del gioco durante il mese di maggio per dare nuova vita al centro storico attraverso iniziative dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, il centro storico si anima con i giochi da tavolo a maggio

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