L'ex lo denuncia per stalking e lui le manda messaggi con minacce di morte | 40enne arrestato a Milano

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver perseguitato e minacciato l’ex compagna e i suoi familiari. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe inviato messaggi con contenuti minacciosi, tra cui minacce di morte, e avrebbe anche aggredito le persone coinvolte. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Un 40enne è stato arrestato per stalking e violenze contro l'ex compagna e i suoi familiari che - secondo l'accusa - avrebbe aggredito e minacciato ripetutamente. Dopo il fermo, l'uomo avrebbe mandato nuovi messaggi intimidatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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