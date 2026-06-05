Manlio Messina | Riconfermare Di Sarcina all' autorità portuale del Mare di Sicilia Orientale scelta più logica
È stata annunciata la riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. La decisione è stata definita come la scelta più logica da un rappresentante istituzionale. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di conferma. La conferma avverrà senza modifiche alla guida dell’ente portuale.
«La riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, rappresenta oggi la scelta più logica, responsabile e lungimirante per garantire continuità a un percorso di crescita che ha prodotto risultati concreti per l'intero territorio». Lo afferma in una nota il deputato del gruppo misto Manlio Messina. «In una fase cruciale per il futuro della portualità siciliana, caratterizzata da investimenti strategici, progettualità in corso e importanti opportunità di sviluppo, appare fondamentale assicurare stabilità nella governance dell’ente. Cambiare guida proprio adesso... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie e thread social correlati
Ministero: Di Sarcina commissario per 60 giorni del sistema portuale del Mare di Sicilia orientaleIl Ministero ha nominato i presidenti uscenti delle autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale come commissari straordinari per 60...
Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleFranceso Di Leverano è stato nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Si parla di: Augusta è solo Di Mare & Co: la Lega ha il primo sindaco in Sicilia?.
Manlio Messina: Riconfermare Di Sarcina all'autorità portuale del Mare di SiciliaLa riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, rappresenta oggi la scelta più logica, responsabile e lungimirante per gar ... gazzettadelsud.it
Messina punta il dito: Schifani spieghi i 60 milioni allo stadio di Palermo senza bandoL'accusa frontale del deputato ex di FdI: il presidente a suo dire usa le risorse della Regione per favorire in modo arbitrario alcune città, ignorando del tutto le gare d'appalto. Ma il Barbera è coi ... lasicilia.it