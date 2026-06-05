Manlio Messina | Riconfermare Di Sarcina all' autorità portuale del Mare di Sicilia Orientale scelta più logica

Notizia in breve

È stata annunciata la riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. La decisione è stata definita come la scelta più logica da un rappresentante istituzionale. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di conferma. La conferma avverrà senza modifiche alla guida dell’ente portuale.