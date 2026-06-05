Manlio Messina | Riconfermare Di Sarcina all' autorità portuale del Mare di Sicilia Orientale scelta più logica

Da feedpress.me 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. La decisione è stata definita come la scelta più logica da un rappresentante istituzionale. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di conferma. La conferma avverrà senza modifiche alla guida dell’ente portuale.

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«La riconferma dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, rappresenta oggi la scelta più logica, responsabile e lungimirante per garantire continuità a un percorso di crescita che ha prodotto risultati concreti per l'intero territorio». Lo afferma in una nota il deputato del gruppo misto Manlio Messina. «In una fase cruciale per il futuro della portualità siciliana, caratterizzata da investimenti strategici, progettualità in corso e importanti opportunità di sviluppo, appare fondamentale assicurare stabilità nella governance dell’ente. Cambiare guida proprio adesso... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Manlio Messina: "Riconfermare Di Sarcina all'autorità portuale del Mare di Sicilia Orientale, scelta più logica"
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