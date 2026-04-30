Ministero | Di Sarcina commissario per 60 giorni del sistema portuale del Mare di Sicilia orientale

Il Ministero ha nominato i presidenti uscenti delle autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale come commissari straordinari per 60 giorni. La decisione riguarda Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina, che avranno il compito di assicurare la continuità delle attività e l’operatività delle strutture portuali durante questo periodo di transizione. La nomina mira a mantenere l’efficienza dei porti interessati fino a eventuali nuove disposizioni.

Per garantire la piena operatività e la continuità amministrativa delle Autorità di sistema portuale, sono stati nominati commissari straordinari, per un periodo di 60 giorni, i presidenti uscenti Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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