Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale

Franceso Di Leverano è stato nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente competente, che ha annunciato il cambio di incarico. La sua nomina avviene in un momento di transizione per l’ente, senza ulteriori dettagli sui termini o sulla durata dell’incarico.

BRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Il Comitato di Gestione dell’Ente, riunitosi oggi, ha votato all’unanimità la proposta presentata dal presidente dell’Ente, Francesco Mastro.Il Comitato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di VeneziaIl comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha nominato oggi Roberto Mantovanelli come segretario... Autorità Portuale, un avviso pubblico per individuare il segretario generale"L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale procederà all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che siano... Temi più discussi: Natale Ditel nuovo segretario generale dell’Autorità Portuale di Trieste e Monfalcone; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Natale Ditel segretario generale porti Trieste e Monfalcone; Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell'Autorità portuale di Trieste. Francesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico MeridionaleFranceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM). ilnautilus.it NATALE DITEL È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELL’ADSP MAOTrieste - Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. ilnautilus.it Auguri di Buona Pasqua dall’AdSP del Mare di Sicilia Orientale. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale porge i più sentiti auguri di una Serena Pasqua ai partner istituzionali, alle imprese e ai cittadini delle nostre comunità. In un momen - facebook.com facebook L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio augura a tutti voi una serena Pasqua! #portodiTaranto #portofTaranto #Taranto #pasqua2026 #easter2026 x.com