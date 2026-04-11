Manfredonia Marasco ci ripensa e resta in Futuro Nazionale

A Manfredonia, il politico Marasco ha deciso di confermare la propria presenza nel partito Futuro Nazionale, rinunciando a un possibile ripensamento. La decisione arriva dopo alcune settimane di incertezza e di discussioni interne. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sul motivo del ripensamento. L’annuncio è stato ripreso dai media locali e nazionali.

L'articolo 1 della Costituzione Italiana dice proprio che la sovranità appartiene al popolo, quindi ci aspetteremmo un'affluenza alle urne altissima. Probabilmente, il fatto che i non votanti siano la maggioranza potrebbe dipendere da diversi fattori, come ad esempio: sfiducia nel sistema politico; disinteresse per la politica; mancanza di informazione o di consapevolezza sull'importanza del voto; difficoltà pratiche nel recarsi ai seggi elettorali. Ma è anche vero che l'astensionismo può essere visto come una forma di protesta o di disapprovazione nei confronti della politica attuale. È vero, l'astensionismo può... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Marasco ci ripensa e resta in Futuro Nazionale Leggi anche: Manfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motivi Marasco: “Illuminazione pubblica e ditta appaltatrice inefficiente a Manfredonia”Il Sindaco di Manfredonia è il responsabile primo della sicurezza e dell'incolumità pubblica (art.