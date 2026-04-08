Manfredonia calcinacci e sporcizia in Piazza Duomo | interrogazione Marasco

A Manfredonia, in Piazza Duomo, sono stati segnalati calcinacci e sporcizia accumulati. Un consigliere comunale ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla situazione e sulle eventuali azioni di manutenzione previste. La questione riguarda la sicurezza e la pulizia dell’area pubblica, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai calcinacci e alla presenza di sporcizia che si accumula nella piazza.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta e orale urgente in merito al pericolo per la pubblica incolumità e al degrado igienico-sanitario in Piazza Papa Giovanni XXIII – Piazza Duomo Al Sindaco del Comune di Manfredonia Alla Giunta Comunale Al Presidente del Consiglio Comunale e p.c. Al Segretario Generale e p.c. Al Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e p.c. Al Dirigente Settore Ambiente e Igiene Urbana e p.c. Comandante Polizia Locale Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta e orale urgente in merito al pericolo per la pubblica incolumità e al degrado igienico-sanitario in Piazza Papa Giovanni XXIII –... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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