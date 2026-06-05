Manfredonia non può restare senza voce

Da ilsipontino.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, nella politica locale di Manfredonia, si sono verificati eventi che hanno suscitato preoccupazione. La situazione ha portato a un senso di vuoto e silenzio nel panorama politico cittadino. Le discussioni e le decisioni sembrano essere sospese, creando un vuoto di rappresentanza e di confronto. La voce della città appare muta, lasciando un senso di incertezza tra cittadini e osservatori.

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Osservo con amarezza quello che sta accadendo negli ultimi giorni nella politica cittadina. C’è chi rimette deleghe, chi rivendica ruoli e competenze, chi alimenta polemiche interne e chi continua a misurare i rapporti di forza. Nel frattempo, però, il rischio è che si perda di vista ciò che dovrebbe essere al centro di ogni azione politica: il futuro della città. Soffro perché Manfredonia oggi non esprime un consigliere regionale. Soffro perché non esprime un consigliere provinciale. Soffro perché una città importante come la nostra continua a non avere una voce forte e autorevole nei luoghi in cui si decidono le strategie, gli investimenti e le opportunità per il territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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