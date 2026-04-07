Eddie Irvine ha commentato sulla possibilità che il campionato di Formula 1 possa proseguire senza la partecipazione di Max Verstappen. Secondo l’ex pilota, la competizione potrebbe continuare anche in assenza del pilota olandese, ma lui stesso avrebbe motivi per continuare a competere. Le sue parole arrivano in un momento di discussioni riguardanti il ruolo e il futuro di Verstappen nel campionato.

"> I Commenti di Eddie Irvine su Max Verstappen. Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1, ha recentemente affermato che la massima categoria automobilistica non risentirebbe della possibile uscita di Max Verstappen. Secondo Irvine, la Formula 1 è ricca di talento e avrebbe “abbastanza” piloti pronti a prendere il suo posto. La questione su quanto tempo Verstappen rimarrà in F1 si fa sempre più pressante. Il pilota olandese non ha ancora risposto alle sue dichiarazioni rilasciate in Giappone, in seguito a un altro risultato deludente. Verstappen ha definito l’auto della Red Bull “indrivevibile”, qualificandosi al di fuori della top 10 e chiudendo in ottava posizione al Gran Premio del Giappone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Eddie Irvine: F1 può andare avanti senza Verstappen, ma lui ha motivi per restare.

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"Si ritira La F1 non ha bisogno di Max, ci sono un sacco di piloti talentuosi. Per lui è dura ritrovarsi a metà classifica, ma se pensa al suo stipendio ci sono oltre 50 milioni di buoni motivi per restare" Eddie Irvine - facebook.com facebook

F1 - Eddie Irvine contro la Formula “green” e Max Verstappen L’ex ferrarista parla della massima categoria del motorsport e del malcontento campione olandese. #F1 x.com