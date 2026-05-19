Si può restare in forma senza fare sport?

In questo periodo dell'anno, molte persone si chiedono se sia possibile mantenersi in forma senza praticare sport o frequentare una palestra. La domanda riguarda chi preferisce attività più leggere o semplicemente cerca alternative per restare attivo senza impegnarsi in allenamenti strutturati. Mentre alcuni scelgono di fare esercizio quotidiano a casa o di camminare, altri preferiscono mantenere uno stile di vita più sedentario. La questione si inserisce in un momento in cui molte persone pianificano l’avvio di programmi di fitness.

Una nuova visione della forma fisica «Sarebbe meglio chiedersi come sviluppare un rapporto vivo e sostenibile con il proprio corpo – sottolinea Evelyne Rosalie, fisio-psicoterapeuta, autrice di Ginnastica emotiva: verso un nuovo equilibrio di corpo e spirito (La gymnastique émotionnelle, vers un nouvel équilibre corps-esprit - Odile Jacob) - Il movimento è ovviamente essenziale, ma può assumere forme molto diverse a seconda della persona, dell'età, della storia della vita o dello stato di salute». L'importanza delle emozioni Evelyne Rosalie mette in discussione la visione della forma fisica focalizzata esclusivamente sulla prestazione, sullo sforzo o sull'aspetto fisico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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