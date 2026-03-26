celebrati con i borbone i 250 anni della real colonia di san leucio

A 250 anni dalla sua fondazione, la Real Colonia di San Leucio, situata in provincia di Caserta, è stata celebrata con eventi ufficiali. La colonia, fondata nel XVIII secolo, ha mantenuto nel tempo la sua struttura e i principi di produzione. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e storici, sottolineando il ruolo storico e culturale di questo sito.

A duecentocinquant'anni dalla sua fondazione, la Real Colonia di San Leucio (Caserta) continua a sorprendere per la modernità dei suoi principi. Nata nel 1776 per volontà di Ferdinando IV di Borbone, non fu soltanto un centro manifatturiero d'eccellenza, ma uno dei più avanzati esperimenti sociali dell'Europa illuminista. Il celebre Codice leuciano fissava regole rivoluzionarie per l'epoca, istruzione per tutti, tutela del lavoro, sanità pubblica e soprattutto una reale parità tra uomini e donne nelle responsabilità e nei diritti. Un modello di comunità in cui lavoro e dignità civile procedevano insieme, anticipando molti principi che sarebbero entrati nel dibattito politico e sociale europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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