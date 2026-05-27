Manfredonia i diritti dei bambini raccontati dai bambini | conclusa la consegna degli opuscoli

Notizia in breve

Sono stati distribuiti gli opuscoli sui diritti dell’infanzia alle classi quarte e quinte di tutte le scuole primarie di Manfredonia. La consegna è stata effettuata nelle ultime settimane, con interventi diretti nelle aule. I materiali sono stati realizzati dai bambini stessi, che hanno partecipato attivamente alla distribuzione. La distribuzione si è conclusa nelle scuole coinvolte, senza ulteriori interventi previsti.