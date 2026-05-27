Manfredonia i diritti dei bambini raccontati dai bambini | conclusa la consegna degli opuscoli
Sono stati distribuiti gli opuscoli sui diritti dell’infanzia alle classi quarte e quinte di tutte le scuole primarie di Manfredonia. La consegna è stata effettuata nelle ultime settimane, con interventi diretti nelle aule. I materiali sono stati realizzati dai bambini stessi, che hanno partecipato attivamente alla distribuzione. La distribuzione si è conclusa nelle scuole coinvolte, senza ulteriori interventi previsti.
MANFREDONIA - In questi mesi ho consegnato personalmente gli opuscoli sui diritti dell’infanzia alle classi quarte e quinte della scuola primaria di tutti gli istituti comprensivi di Manfredonia. L’opuscolo “Piccoli Grandi Diritti”, nato dal progetto dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, raccoglie i lavori realizzati dai bambini delle scuole attraverso disegni, pensieri e riflessioni dedicate ai loro diritti. Sfogliando queste pagine colpisce soprattutto la semplicità con cui i bambini riescono a spiegare temi profondi: il diritto ad essere ascoltati, a sentirsi accolti, a vivere serenamente, a giocare, a studiare, a non sentirsi esclusi. Lo fanno con parole essenziali, con colori, con immagini immediate, ma spesso molto più efficaci di tanti discorsi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Costituzione e i diritti dei bambini: da andare a scuola a essere curati
I diritti dei bambini in Europa . Cosa fa l’UE per proteggerciNel 1989 numerosi Paesi hanno firmato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, un accordo internazionale approvato dall’ONU per tutelare i bambini.
Temi più discussi: Dipendenti diventano imprenditori: acquistano e rilanciano l'ex Dopla; Manfredonia capitale della fraternità universale: celebrata la XVI edizione del Premio Chiara Lubich; Da licenziati a imprenditori: nasce Coopla Green a Manfredonia; Chiesa di Santa Chiara per Luoghi del Cuore: Manfredonia sceglie di proteggere posto che rischia invisibilità.
L'OBIETTIVO SONO I BAMBINI Rispettare i Diritti Universali dei Bambini come quello di crescere in Famiglie Naturali con 1 Mamma ed 1 Papà. #PRIDE #PRIDE2026 #LGBTQIA #GENDER #WOKE #famigliearcobaleno #adozionigay #maternitàsurrog x.com
DIRITTI IN MARINERIA. ASSEMBLEA CON I PESCATORI A MANFREDONIA Oggi siamo stati in assemblea con i lavoratori della pesca a Manfredonia, insieme al Segretario Generale Flai Puglia Antonio Ligorio e al Sindaco di Manfredonia Domenico la Mar facebook
MANFREDONIA WELFARE Manfredonia: tornano i Welfare Days, due giorni tra sociale, cultura e partecipazioneDue giornate dedicate ai servizi sociali, alla partecipazione civica e al ruolo del Terzo Settore nella costruzione di una comunità inclusiva ... statoquotidiano.it
MARE DEMOCRATICO Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto ‘Mare Democratico’L’iniziativa si inserisce nel percorso regionale volto a rendere le coste pugliesi sempre più inclusive, attrezzate e sostenibili ... statoquotidiano.it