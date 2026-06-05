Dietro le porte del Miramare a Manfredonia sono state trovate fotografie che sembrano più di semplici immagini. Non si limitano a essere osservate, ma si sente un’atmosfera che le accompagna. Il dettaglio più rilevante riguarda il fatto che queste fotografie non sono solo esposte, ma trasmettono un senso di presenza e di emozione, come se racchiudessero qualcosa di più di ciò che appare a prima vista.

Ci sono fotografie che non si guardano soltanto. Si respirano. Ti prendono per mano e ti riportano lì, al Miramare, dietro la porta, attaccato alla retina, con il ferro freddo sotto le dita e la polvere negli occhi. Questa è una di quelle immagini che accendono ricordi capaci di attraversarti la pelle. Chi è cresciuto tifando Manfredonia lo sa. La domenica non era una domenica qualunque. Era un rito. Si arrivava al campo con il cuore già in corsa, e da piccoli bisognava quasi conquistarselo quell’ingresso. A volte eri costretto a trovarti un padre nuovo, uno rassicurante, uno a cui appoggiare la mano per passare, mentre l’altra sentiva il freddo del varco che portava dentro il Miramare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, dietro le porte del Miramare

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