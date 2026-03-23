Insieme per un sorriso che non ha confini. Il Manfredonia Calcio non è solo una squadra, è una famiglia Oggi e giovedi insieme agli amici di Love Gargano APS, apriamo le porte dello Stadio Miramare alla solidarietà. Acquistando le uova artigianali de “I Diversabili” Onlus, sosterrete l’inclusione. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio: porte del Miramare aperte alla solidarietà

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