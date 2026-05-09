Nel 1480, la città di Manfredonia fu assalita da forze ottomane che portarono a un sacco di vasta portata. Le fonti storiche riportano che i corsari utilizzarono strategie di inganno per sorprendere le difese locali. Durante l’assedio, furono messe in atto varie tattiche volte a confondere le truppe e facilitare l’ingresso delle navi nemiche. Le cronache dell’epoca descrivono anche le modalità con cui vennero pianificate e attuate queste operazioni.

DIETRO LE QUINTE DEL SACCO DI MANFREDONIA: INGANNI E STRATEGIE DEI CORSARI OTTOMANI! Spesso, quando pensiamo alle incursioni e ai saccheggi dei corsari, immaginiamo azioni improvvise e brutali, guidate dall'istinto e dall'adrenalina. Tuttavia, alcuni attacchi erano pianificati con estrema precisione, frutto di menti strategiche e abili, degne della trama di un film. A dire il vero, vi sono vari aspetti di questa vicenda che meriterebbero un’attenta analisi, ma ci riserviamo di scriverne dei post in un prossimo futuro. Questa incursione fu documentata in dettaglio da un testimone oculare in una relazione commissionata da Padre Gabriele da Cerignola, cronista della Provincia Monastica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dietro le quinte del sacco di Manfredonia: inganni e strategie dei corsari ottomani!

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