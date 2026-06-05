Manfredonia Avviso scadenza acconto IMU 2026

Da ilsipontino.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 16 giugno 2026 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2026. La scadenza riguarda la prima rata dell’imposta immobiliare relativa all’anno in corso. I contribuenti devono versare l’importo entro questa data per rispettare le scadenze fiscali. L’avviso riguarda tutte le proprietà soggette a IMU e si riferisce esclusivamente alla rata di acconto.

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Si informa che il 16 giugno 2026 scade il pagamento della rata di acconto IMU per l’anno in corso. Al fine di facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti, ed in considerazione del fatto che non è previsto l’invio di comunicazioni informative al domicilio dei cittadini né di bollettini di versamento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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