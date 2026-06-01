Acconto Imu 2026 si avvicina la scadenza Guida a novità e sconti

Il 16 giugno si avvicina e rappresenta la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu 2026. I proprietari di immobili devono versare l’importo entro questa data. Sono previste alcune novità e sconti, ma non sono stati specificati dettagli aggiuntivi. La scadenza si colloca a poco più di due settimane dalla data odierna.

Firenze, 1 giugno 2026 – Giugno è il mese dell’ Imu. Mancano poco più di due settimane alla scadenza del 16 giugno, termine entro il quale i proprietari di immobili dovranno versare l’acconto dell’imposta municipale propria relativa al 2026. Una tassa che continua a creare dubbi tra esenzioni, aliquote comunali, riduzioni e regole diverse a seconda del tipo di immobile. Anche quest’anno, però, il quadro generale resta sostanzialmente invariato. L’acconto si calcola utilizzando le aliquote e le delibere approvate dai Comuni nel 2025, salvo eventuali conguagli da effettuare poi con il saldo di dicembre. L’Imu non si paga sulla “abitazione principale ordinaria”, cioè quella in cui il proprietario ha residenza anagrafica e dimora abituale, purché non rientri nelle categorie catastali considerate di lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ERRORI ACCONTO IMU 2026: Non fare questo errore il 16 Giugno!

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