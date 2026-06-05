Mandello ordinanza anti-maranza Il sindaco | Disturbano e sporcano potranno accedere al lago solo se accompagnati da un adulto – L’intervista

Un'ordinanza vieta l'accesso al lago senza accompagnatore per i minori, in risposta a comportamenti considerati disturbanti e di sporcizia. Il sindaco ha annunciato che i bambini potranno entrare solo se accompagnati da un adulto. Con l’arrivo dell’estate, i Comuni sul Lago di Como devono gestire l’aumento di visitatori e mantenere l’ordine negli spazi pubblici. La misura mira a limitare i comportamenti indesiderati e a garantire un utilizzo più controllato delle aree lacustri.

Si avvicina l’estate e per i Comuni che si affacciano sul Lago di Como questo comporta non solo l’arrivo di turismo e indotto, ma anche la necessità di gestire flussi di molte più persone e garantire il corretto funzionamento degli spazi pubblici. Per il Comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, e per quelli limitrofi, però, la missione sta risultando più ardua che in passato, a causa dell’arrivo sempre maggiore di giovani “ maranza “, provenienti dall’ hinterland milanese. Un afflusso che porta spesso con sé disordine e disagio per residenti e turisti, come ha spiegato a Open il sindaco Riccardo Fasoli, appena rieletto al primo turno delle amministrative. 🔗 Leggi su Open.online

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