Ordinanza anti- lupi i chiarimenti del Sindaco | E’ per il loro bene

Il sindaco di Montemiletto ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’ordinanza nota come “anti-lupi”. In una dichiarazione, ha spiegato che la misura è stata adottata con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della popolazione e degli animali domestici, precisando che l’ordinanza prevede interventi specifici per la gestione dei lupi nella zona. La comunicazione arriva in seguito a discussioni pubbliche sulla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti I chiarimenti del sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello dopo l’ordinanza sui lupi che ha fatto molto discutere: La presenza di uno o più esemplari di lupo ( canis lupus ) sul territorio comunale di Montemiletto è ormai largamente documentata dalla diffusione, sia sui social, che sui mezzi di informazione, di video e immagini che lo ritraggono. Gestire e favorire la convivenza pacifica all’insegna del buon senso è un dovere di tutti, per tale motivo, nel caso di incontri ravvicinati con esemplari di questa specie, si deve sempre tenere un comportamento adeguato, godendo della loro presenza con estrema cautela e discrezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordinanza “anti- lupi”, i chiarimenti del Sindaco: E’ per il loro bene Articoli correlati Lupi a Montemiletto: l'ordinanza del sindaco MinichielloI comportamenti da seguire a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da... Chiusa una scuola nel bosco a Treviso, l’ordinanza del sindaco: «Abusiva». L’ex maestra: «Tanti bimbi senza vaccino anti-Covid»Si presentava come una «scuola alternativa», priva di banchi, campanelle e registri.