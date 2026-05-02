A Mandello del Lario, nel Lecchese, un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un’area del lago vietata alla balneazione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Il sindaco ha espresso il suo disappunto sui social, sottolineando la pericolosità di comportamenti rischiosi e invitando alla prudenza. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Tragedia a Mandello del Lario, Lecco, dove un ragazzo di quindici anni è morto dopo essersi buttato nelle acque gelide del lago. Si trovava insieme a degli amici e, nonostante l’ingente numero di mezzi accorso per soccorrerlo, non c’è stato niente da fare per lui. Sui social, il sindaco del comune ha spiegato come nell’area ci fosse un divieto di accesso e fatto un appello alle famiglie. Tragedia a Mandello del Lario, Lecco Tutta la comunità di Mandello del Lario, nel Lecchese, è scossa dalla tragica morte di un quindicenne cui è stato fatale un tuffo nelle acque del Lario all’altezza della Canottieri Moto Guzzi. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio, intorno alle 15.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mandello del Lario, 15enne muore dopo essersi tuffato nel lago vietato e il sindaco sbotta sui social

Notizie correlate

Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi...

Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scheda Mandello - Seconda Categoria Sondrio - Girone V Lombardia; DARIO BALLANTINI CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE DI MANDELLO DEL LARIO CON LO SPETTACOLO DI BALLANTINI. CONSEGUENZE DI 40 ANNI NEI PANNI DEGLI ALTRI; Il Viaggio della Fiamma Olimpica a Lecco, 1° febbraio: orari di passaggio della tappa 56; Elezioni 2026. Mandello del Lario, i candidati della lista Casa Comune per Mandello.

Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneLa tragedia nel lecchese: il giovane stava facendo il bagno con gli amici. Dispiegato un massiccio intervento di soccorso per cercarlo ... ilgiorno.it

Si tuffa nel lago a Mandello del Lario e nessuno lo vede riemergere: paura per un 15ennePaura a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, un ragazzino di quindici anni è finito in acqua. Non vedendolo più riemergere ... fanpage.it

Grave tragedia questo pomeriggio 2 maggio a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava su una piattaforma galleggiante al portic - facebook.com facebook