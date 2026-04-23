Edoardo Motta chi è il portiere eroe di Atalanta-Lazio

Edoardo Motta, portiere che si è unito alla Lazio a gennaio dalla Reggiana per 1,2 milioni di euro, ha avuto un ruolo di rilievo nella partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. La sua presenza tra i pali ha attirato l’attenzione, soprattutto dopo la partenza del precedente titolare, e in questa occasione ha mostrato le sue capacità sul campo. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio.

Edoardo Motta si prende la scena nella sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Il giovane portiere, approdato in biancoceleste lo scorso gennaio dalla Reggiana per 1,2 milioni di euro dopo la partenza di Mandas direzione Bournemouth, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista. A marzo diventa titolare complice l’infortunio alla spalla di Ivan Provedel e in Serie A mette insieme sei presenze, incassando appena tre reti. A Bergamo la sua prestazione è decisiva: nel finale salva il risultato con un intervento prodigioso sul colpo di testa di Gianluca Scamacca. Poi si esalta ai calci di rigore, dove diventa l’eroe della serata parando quattro tentativi su cinque e trascinando la squadra di Maurizio Sarri in finale contro l’Inter, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico.🔗 Leggi su Lapresse.it

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