Mamma denuncia scomparsa della figlia La ragazza trovata segregata e picchiata dal fidanzato in un container

Da romatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha denunciato la scomparsa della figlia avvenuta il 24 maggio. Dopo settimane di ricerche, la ragazza è stata trovata in un container, segregata e con segni di violenza. Il suo fidanzato è stato arrestato e accusato di averla tenuta prigioniera e maltrattata. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale.

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Di lei si sono perse le tracce il 24 maggio, con la madre che ne ha denunciato la scomparsa. Dietro la sparizione della giovane, però, si è celato un incubo. Con la vittima, nascosta in un container, che è stata segregata e picchiata dal fidanzato. Una storia drammatica e di violenza sulla quale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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