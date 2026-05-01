Un uomo iracheno è stato arrestato dopo che la figlia, vittima di maltrattamenti e minacce, ha raccontato di essere stata segregata in casa e picchiata dal padre. Secondo quanto riferito, la ragazza avrebbe rifiutato di sposarsi e di accettare un matrimonio combinato, suscitando l’ira del genitore. La giovane ha denunciato di aver subito violenze fisiche e psicologiche per mesi, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

È finito l'incubo di una ragazza irachena vittima di maltrattamenti e minacce da parte del padre che intendeva costringerla a rinnegare lo stile di vita occidentale e accettare un matrimonio combinato. La giovane, però, intendeva decidere da sola del proprio destino e ha opposto strenua resistenza, nonostante le continue vessazioni, e si è infine rivolta alle forze dell'ordine. I fatti, stando a quanto riportato, si sono verificati a Taranto. Tutto è partito lo scorso novembre, quando la ragazza ha chiesto aiuto, denunciando la propria situazione. La denuncia ha fatto immediatamente attivare il Codice Rosso, con conseguente avvio delle indagini da parte degli inquirenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segregata in casa e picchiata dal padre perché rifiuta di sposarsi: arrestato un iracheno

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