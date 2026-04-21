Torino ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino | dimezzata la pena per sposo mamma e papà
Una donna a Torino è stata vittima di un matrimonio combinato con il cugino, che l’ha portata a essere segregata in casa. In tribunale, i tre imputati coinvolti nel caso, tra cui lo sposo e i genitori della ragazza, hanno ricevuto una riduzione della pena: da quattro a due anni di carcere ciascuno, con la condizionale e l’obbligo di versare una provvisionale di 5mila euro alla vittima.
Non più quattro anni di carcere ciascuno, ma due, con la pena sospesa per la condizionale e l’obbligo di risarcire subito la vittima con una provvisionale di 5mila euro. È terminato con tre condanne e questo sconto di pena il processo di secondo grado a un uomo di origini marocchine e ai suoi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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