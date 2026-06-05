A Cisterna di Latina, un uomo coinvolto in maltrattamenti e violenza domestica è stato allontanato dalla propria abitazione e sottoposto a controllo con braccialetto elettronico, su ordine della Procura. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza all’interno della famiglia.

È stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico e l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo residente a Cisterna di Latina, accusato di maltrattamenti e violenza in ambito domestico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Le indagini e l’origine del provvedimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza cautelare è stata adottata a seguito di un’attività investigativa condotta dal personale della sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltrattamenti e violenze in famiglia a Cisterna di Latina, applicato braccialetto elettronico a un uomo

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