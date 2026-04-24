Maltrattamenti in famiglia a Latina uomo arrestato | scoperte violenze di ogni genere

A Latina, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno portato alla luce violenze di diversa natura all’interno dell’abitazione. Al momento, le forze dell’ordine stanno continuando le verifiche per accertare l’intera dinamica dei fatti. L’arresto è stato eseguito in seguito agli accertamenti condotti dagli investigatori.

Un uomo è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia a Latina. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una complessa attività investigativa che ha evidenziato gravi indizi di colpevolezza e la necessità di interrompere le condotte illecite. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Latina nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’inchiesta ha preso avvio...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maltrattamenti in famiglia a Latina, uomo arrestato: scoperte violenze di ogni genere Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia a Viterbo, arrestato un uomo per ripetute violenze contro la ex compagnaUn arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Maltrattamenti in famiglia: arrestato 37enne dopo anni di violenzeIl pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, si è concluso con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a San Nicola la Strada, dove i Carabinieri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia a Vigevano, arrestato un 49enne; Maltrattamenti in famiglia, non c’è reato senza abitualità della condotta; Vigevano: in carcere un 50enne condannato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni; Maltrattamenti in famiglia, due uomini arrestati: vittime genitori anziani e una donna con il figlio. Arrestato 52enne per maltrattamenti in famiglia a Casal di Principe: condotta violenta anche in presenza della figlia minoreI Carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato un 52enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione per abusi contro familiari e conviventi. lamilano.it Rimini – Estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: arrestatoLa Polizia di Stato esegue l’arresto di un cittadino italiano con a carico una pena di quasi quattro anni e mezzo Nel pomeriggio di ieri 23 aprile 2026, ... libertas.sm Le percosse con il manico di scopa, lo strangolamento col guinzaglio del cane, il volo dal primo piano. L’accusa per la 23enne arrestata è di maltrattamenti in famiglia - facebook.com facebook Bari, anni di violenze in casa: condannato 57enne per maltrattamenti alla compagna - News x.com