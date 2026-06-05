Malta | il piano per riportare il debito ai livelli di 30 anni fa
Il governo di Malta ha annunciato un piano per ridurre il debito pubblico ai livelli di trent’anni fa. La strategia si basa su un aumento delle entrate fiscali e su una riduzione della spesa pubblica, senza ricorrere a misure di austerità. Nel frattempo, l’inflazione nel paese si mantiene più bassa rispetto alla media dell’eurozona, grazie a politiche di controllo dei prezzi e a una gestione attenta delle riserve valutarie.
Come può Malta ridurre il debito senza imporre misure di austerità? Quali strategie hanno permesso di mantenere l'inflazione più bassa dell'Eurozona? Cosa cambierà concretamente per il potere d'acquisto delle famiglie maltesi? Perché il governo ha scelto di non tagliare la spesa pubblica??? In Breve Deficit sceso al 2,2% del PIL rispetto al 4,9% registrato nel 2024. Robert Abela evita misure di austerità per proteggere consumi e imprese locali. Malta registra l' . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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