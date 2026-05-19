Letizia | I tifosi sono disillusi Serve una proprietà desiderosa di riportare il Milan ai massimi livelli
Il giornalista Francesco Letizia ha commentato recentemente sulla situazione attuale di una squadra di calcio, sottolineando come i tifosi siano disillusi riguardo alla gestione e ai risultati recenti. Ha affermato che è necessaria una proprietà che voglia seriamente riportare il club ai vertici del campionato. La sua analisi si basa sulle percezioni dei supporter, che mostrano insoddisfazione per le scelte fatte finora. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video pubblicato sul suo canale online.
La presenza di Gerry Cardinale allo stadio 'Luigi Ferraris' per assistere a Genoa-Milan ha riacceso le voci intorno al proprietario del club rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni, il fondatore di RedBird vorrebbe mettere mano personalmente alla dirigenza, per apportare qualche modifica in vista della prossima stagione. Tutti i vertici societari sono sotto stretta osservazione: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic al direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. La strategia di Cardinale è stata a lungo criticata dai tifosi, che non si ritrovano in una politica ritenuta poco ambiziosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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