Il PO Villa Malta di Sarno attiva un nuovo servizio di diagnostica e neuroriabilitazione destinato ai bambini fino a 14 anni

Al presidio sanitario di Sarno è stato avviato un nuovo servizio dedicato ai bambini fino a 14 anni. Si tratta di un centro di diagnostica e neuroriabilitazione che offre assistenza terapeutico-abilitativa con un focus sull’indirizzo neuropsicomotorio. Il servizio è rivolto a bambini e alle loro famiglie, fornendo supporto specifico per le esigenze di questa fascia di età. La struttura si inserisce nell’ambito delle attività del presidio “Villa Malta”.

Tempo di lettura: 3 minuti Strutturato presso il PO “Villa Malta” di Sarno un servizio di diagnostica e assistenza terapeutico-abilitativa ad indirizzo neuropsicomotorio destinato a bambini e famiglie. Il servizio, promosso dal Direzione Strategica dell’Asl Salerno con il contributo del Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dott. Salvatore Iannuzzi, del Direttore Sanitario del PO di Sarno dott. Nicola Grimaldi, e della UOC di Pediatria del nosocomio, diretta dalla dott.ssa Federica Santaniello, prevede: L’attivazione di un percorso di supporto emotivo per i bambini ospedalizzati. L’attivazione di un laboratorio di diagnostica neuropsicomotoria a supporto dei percorsi clinici ambulatori e ospedalieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il PO “Villa Malta” di Sarno attiva un nuovo servizio di diagnostica e neuroriabilitazione destinato ai bambini fino a 14 anni Tablet ai bambini di un anno, Gallimberti: “È come dargli la morfina. Evitare fino ai 3 anni, altrimenti succedono disastri”Luigi Gallimberti spiega: dare tablet ai neonati anestetizza il cervello come la morfina. Candela si presenta ai turisti: nuova mappa della città e un pieghevole destinato ai bambiniUna nuova ed approfondita mappa turistica di Candela ed un pieghevole destinato ai bambini delle scuole e ai loro docenti. Si parla di: Massimo Giletti faccia a faccia col killer Tanino Grado: i 60 omicidi, Malta, Totò Riina, la villa del ministro e la vera storia assurda di una latitanza (protetta da chi?). Villa Pamphili, il film e il matrimonio a Malta: cosa non torna nel racconto di Rexal FordAncora tanti punti oscuri sulla vita di Rexal Ford, l’uomo fermato in Grecia con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere a Villa Pamphili, Roma. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? fanpage.it L'ospedale Villa Malta, il simbolo abbandonato dell'alluvione di SarnoSARNO (SALERNO) -Ogni tragedia ha un simbolo. Quello della frana di Sarno è senza dubbio il vecchio ospedale «Villa Malta», che si trova nel cuore di Episcopio, il quartiere più colpito dall'alluvione ... corriere.it