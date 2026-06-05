Un uomo di Marano è morto ieri sera a Marcianise mentre faceva benzina. Durante la sosta, ha accusato un malore e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Una normale sosta per fare rifornimento si è trasformata in una tragedia nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, a Marcianise. Un uomo residente a Marano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava presso un distributore di carburante. L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30 presso la stazione di servizio Eni di via Leonardo da Vinci, dove la vittima si era fermata per fare benzina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava effettuando un normale rifornimento quando avrebbe accusato un grave malore. In pochi istanti si è accasciato al suolo davanti agli occhi degli altri automobilisti presenti nell'area di servizio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Malore fatale mentre fa benzina a Marcianise: muore uomo di Marano

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