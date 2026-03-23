Cascina (Pisa), 23 marzo 2026 – Un uomo di 87 anni è morto dopo aver votato al referendum sulla riforma della giustizia. Il tragico episodio è avvenuto al seggio allestito alla scuola elementare di Musigliano, località del comune di Cascina, in provincia di Pisa. Malore improvviso dopo aver votato. Secondo quanto ricostruito, l’anziano aveva appena espresso il proprio voto quando ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra. Immediato l’allarme al 112: i primi soccorsi sono stati prestati dalle persone presenti e dai carabinieri impegnati nelle operazioni di vigilanza. L’arrivo dei soccorritori. Poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza del servizio di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore dopo aver votato al referendum: malore fatale, uomo si accascia a terra

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