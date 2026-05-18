L'ingresso della prima grotta si trova a 50 metri di profondità e subito si possono incontrare i coralli ‘magici’ che non hanno bisogno della luce per splendere. Attraversandola, si arriva al secondo antro e poi, scendendo fino alla profondità di 60 metri, ci si trova nella terza cavità. E' qui che sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato venerdì. I corpi sono stati localizzati ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, la "Grotta degli squali": ecco dove sono stati individuati i 4 sub italiani, intrappolati a 60 metri, perché non sono stati ancora recuperati

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