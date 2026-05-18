sono stati trovati i corpi di tutti i sub italiani morti alle maldive

Sono stati recuperati i corpi di tutti i sub italiani deceduti nelle Maldive. Uno di loro era stato già trovato poco dopo l'incidente, mentre gli altri quattro sono stati rinvenuti in diverse località nelle acque vicino alla zona dell’incidente. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle ultime settimane, coinvolgendo squadre di soccorso e droni sottomarini. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sulle circostanze precise delle morti o sulle cause dell’incidente.

Uno era già stato recuperato poco dopo l'incidente; anche gli altri quattro sono stati trovati a circa 60 metri di profondità Sono stati trovati i corpi di tutti e cinque gli italiani che giovedì scorso non erano più riemersi da un’immersione subacquea alle Maldive, arcipelago nell’oceano Indiano. Il corpo di uno dei cinque era già stato recuperato poco dopo l’incidente, mentre gli altri quattro sono stati trovati lunedì mattina. I corpi sono stati individuati da un gruppo di sommozzatori finlandesi inviato dal Divers Alert Network Europe (Dan Europe), la divisione europea di un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro specializzata nella sicurezza dei subacquei, che fornisce assistenza medica e assicurazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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