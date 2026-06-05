Malato perde lavoro e casa Sos dell’Unione Inquilini | Il Comune trovi un alloggio

Notizia in breve

Una famiglia di tre persone, con il padre diventato invalido a causa di una malattia legata al lavoro, sta per perdere sia la casa che il lavoro. La famiglia si trova ora senza alloggio e senza occupazione, con il rischio di finire in strada entro pochi giorni. L’Unione Inquilini ha chiesto al Comune di intervenire e trovare una sistemazione per questa famiglia.