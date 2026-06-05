Malato perde lavoro e casa Sos dell’Unione Inquilini | Il Comune trovi un alloggio
Una famiglia di tre persone, con il padre diventato invalido a causa di una malattia legata al lavoro, sta per perdere sia la casa che il lavoro. La famiglia si trova ora senza alloggio e senza occupazione, con il rischio di finire in strada entro pochi giorni. L’Unione Inquilini ha chiesto al Comune di intervenire e trovare una sistemazione per questa famiglia.
SANTA CROCE "Una famiglia di tre persone, con il padre diventato invalido a causa di una malattia sorta per motivi di lavoro, rischia di finire letteralmente per strada tra pochi giorni. Di fronte all’inerzia e alle risposte sconcertanti del Comune di Santa Croce la sezione Unione Inquilini Valdarno Inferiore, con il responsabile Luca Scarselli, ha inviato una diffida al sindaco per chiedere l’assegnazione immediata di un alloggio". Si legge in una nota divulgata ieri dall’Unione Inquilini. La vicenda è quella di un uomo di origini senegalesi, ora cittadino italiano, che vive nel nostro Paese da 25 anni. "Fino al 2024 conduceva una vita... 🔗 Leggi su Lanazione.it
MRANA STRANA INTERNETA: Ko je zapravo Smajl Kovaevi By @Zeus-Balkan
Notizie e thread social correlati
Piano Casa, l’allarme dell’Unione Inquilini: “A Fiumicino emergenza abitativa senza risposte”L’Unione Inquilini di Fiumicino ha espresso preoccupazione riguardo al Piano Casa presentato dal Governo.
"Col lavoro perde anche la casa". Al circolo ippico di San Romualdo. La Cgil: "Si trovi una soluzione"Un lavoratore al circolo ippico di San Romualdo rischia di perdere sia il lavoro che la casa.