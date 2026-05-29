Col lavoro perde anche la casa Al circolo ippico di San Romualdo La Cgil | Si trovi una soluzione

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lavoratore al circolo ippico di San Romualdo rischia di perdere sia il lavoro che la casa. La situazione si è verificata mentre le procedure amministrative riguardanti punteggi e canoni erano in corso. La Cgil ha chiesto che venga trovata una soluzione. La vicenda riguarda una crisi che ha coinvolto la perdita di reddito e di un’abitazione, con la burocrazia che ha certificato le procedure senza impedire l’impatto sulla vita del lavoratore.

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"Mentre la macchina burocratica certificava procedure, punteggi e canoni, nella realtà materiale prendeva forma una vicenda umana e sociale gravissima: un lavoratore rischia di perdere, in un colpo solo, reddito e abitazione ". Lo scrive Saverio Monno, segretario generale Slc Cgil Ravenna, in una nota in cui parla del circolo ippico di San Romualdo. Dove recentemente, con una procedura pubblica, è arrivato un nuovo gestore a cui è stata assegnata una concessione quinquennale. Ma "l’unico lavoratore rimasto in quell’impianto – dice Monno – ha ricevuto dal precedente gestore una lettera di licenziamento e, contestualmente, la disdetta del comodato d’uso dell’alloggio in cui vive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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