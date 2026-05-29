Col lavoro perde anche la casa Al circolo ippico di San Romualdo La Cgil | Si trovi una soluzione

Notizia in breve

Un lavoratore al circolo ippico di San Romualdo rischia di perdere sia il lavoro che la casa. La situazione si è verificata mentre le procedure amministrative riguardanti punteggi e canoni erano in corso. La Cgil ha chiesto che venga trovata una soluzione. La vicenda riguarda una crisi che ha coinvolto la perdita di reddito e di un’abitazione, con la burocrazia che ha certificato le procedure senza impedire l’impatto sulla vita del lavoratore.