Maja Chwalinska, tennista polacca di 22 anni, si è qualificata come finalista agli Open di Francia 2026. Attualmente è al numero 114 del ranking mondiale. La partita per il titolo si svolgerà contro la russa Mirra Andreeva, che occupa la posizione numero 8 e in passato era al quinto posto della classifica. Chwalinska ha raggiunto questa finale dopo aver superato diverse avversarie nel torneo parigino.

Maja Chwali?ska è la rivelazione del Roland Garros 2026. La tennista polacca, n°114 del mondo, è finalista agli Open di Francia e si giocherà il titolo con la russa Mirra Andreeva, n°8 del ranking (ed ex n°5). Partita dalle qualificazioni, non si sarebbe mai aspettata di raggiungere un traguardo simile ed eliminare avversarie del calibro di Elise Mertens, Maria Sakkari, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider. La finale, in programma sabato 6 giugno sul Philippe-Chatrier, è il più grande risultato mai raggiunto in carriera. Chwali?ska, infatti, non ha mai vinto un grande titolo Wta e negli Slam non è andata oltre il secondo turno a Wimbledon 2022 e il primo turno agli Australian Open 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Lapresse.it - Maja Chwali?ska: età, ranking e carriera della rivelazione del Roland Garros 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

Notizie e thread social correlati

La scalata di Maja Chwalinska: da numero 114 alla finale del Roland Garros. Posizioni scalate e nuovo ranking. Paolini rischiaMaja Chwalinska ha raggiunto la finale del Roland Garros, partendo dalla posizione 114 nel ranking.

Roland Garros 2026, continua la favola di Maja Chwalinska. Sabalenka elimina OsakaNella parte alta del tabellone di singolare femminile di Roland Garros 2026, la polacca Maja Chwalinska ha battuto Osaka e si è qualificata ai quarti...