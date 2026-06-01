Nella parte alta del tabellone di singolare femminile di Roland Garros 2026, la polacca Maja Chwalinska ha battuto Osaka e si è qualificata ai quarti di finale. Sabalenka ha eliminato Osaka, mentre Shnaider e Kalinskaya si sono assicurate il passaggio del turno. Gli ottavi si sono conclusi con le vittorie di quattro giocatrici, pronte a sfidarsi nei quarti, tra cui la sfida tra Sabalenka e Shnaider.

Si completano gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nella parte alta del main draw i quarti di finale opporranno la bielorussa Aryna Sabalenka alla russa Diana Shnaider e l’altra russa Anna Kalinskaya alla polacca Maja Chwalinska. La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, regola la nipponica Naomi Osaka, numero 16, con lo score di 7-5 6-3. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo è ad opera della bielorussa, che dal 4-5 vince 12 degli ultimi 14 punti giocati ed incamera la frazione sul 7-5. Nella seconda partita la giapponese annulla una palla break nel quinto game, ma si salva ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, continua la favola di Maja Chwalinska. Sabalenka elimina Osaka

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Sinner crolla ma il sogno azzurro continua - OPEN COURT

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