Roland Garros 2026 continua la favola di Maja Chwalinska Sabalenka elimina Osaka
Nella parte alta del tabellone di singolare femminile di Roland Garros 2026, la polacca Maja Chwalinska ha battuto Osaka e si è qualificata ai quarti di finale. Sabalenka ha eliminato Osaka, mentre Shnaider e Kalinskaya si sono assicurate il passaggio del turno. Gli ottavi si sono conclusi con le vittorie di quattro giocatrici, pronte a sfidarsi nei quarti, tra cui la sfida tra Sabalenka e Shnaider.
Si completano gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nella parte alta del main draw i quarti di finale opporranno la bielorussa Aryna Sabalenka alla russa Diana Shnaider e l’altra russa Anna Kalinskaya alla polacca Maja Chwalinska. La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, regola la nipponica Naomi Osaka, numero 16, con lo score di 7-5 6-3. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo è ad opera della bielorussa, che dal 4-5 vince 12 degli ultimi 14 punti giocati ed incamera la frazione sul 7-5. Nella seconda partita la giapponese annulla una palla break nel quinto game, ma si salva ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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