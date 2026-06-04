Maja Chwalinska ha raggiunto la finale del Roland Garros, partendo dalla posizione 114 nel ranking. La giocatrice ha scalato diverse posizioni nel corso del torneo, ottenendo risultati sorprendenti. Nel frattempo, Paolini si trova in una situazione di rischio legata alla sua classifica. La sua ascesa nel torneo ha portato a un cambio significativo nelle posizioni di classifica, confermando il suo progresso nel circuito.

Maja Chwalinska si è resa protagonista di una magia strabiliante al Roland Garros: si è presentata all’appuntamento da numero 114 del mondo, ha dovuto prendere parte alle qualificazioni, le ha superate ed è entrata nel tabellone principale, ha sconfitto tre teste di serie e si è così meritata l’accesso alla finale sulla terra rossa di Parigi. La polacca non si era mai spinta così lontano in uno Slam e fino a pochi giorni fa era conosciuta solo ai più ferventi appassionati di tennis, ma ora è diventata una beniamina del grande pubblico. L’impetuosa cavalcata inscenata sul mattone tritato della capitale francese ha permesso alla 24enne di scalare ben 93 posizioni nel ranking WTA e lunedì 8 giugno sarà almeno la numero 21 del mondo con all’attivo 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La scalata di Maja Chwalinska: da numero 114 alla finale del Roland Garros. Posizioni scalate e nuovo ranking. Paolini rischia

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