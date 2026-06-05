Maja Chwalinska ha superato le qualificazioni e si è qualificata per la finale di Parigi. Dopo la vittoria, ha dichiarato di sentirsi in una bolla e di non sapere cosa stia succedendo. La giocatrice si è dimostrata sorpresa per il risultato ottenuto. La sua corsa nel torneo continua, senza ulteriori dettagli su partite o avversarie. La finale si svolgerà nei prossimi giorni, confermando il suo sorprendente percorso.

Dalle qualificazioni alla finale del Roland Garros 2026. Non si ferma l’incredibile cammino parigino di Maja Chwalinska, n.114 al mondo, che ha sconfitto anche Diana Shnaider in due set per 7-6 6-4 e tornerà in campo sabato 6 giugno per affrontare l’altra russa Mirra Andreeva nel match con in palio il titolo. La 24enne polacca è diventata nel frattempo la seconda qualificata nell’Era Open a raggiungere l’ultimo atto di uno Slam dopo Emma Raducanu, che riuscì poi addirittura a vincere lo US Open 2021. “ È stata una partita molto impegnativa, sia mentalmente che fisicamente. Il primo set è stato una grande battaglia, abbiamo dato tutto. Sono molto orgogliosa del mio sforzo e sono super felice per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maja Chwalinska dalle qualificazioni alla finale di Parigi: “Sono in una bolla, non so cosa stia succedendo”

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CHWALINSKA, dalle quali alla semifinale: eliminata Kalinskaya | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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