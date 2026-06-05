Maison Perrier ha annunciato una collaborazione con Rent the Runway per l’estate 2026, puntando su un look da “French girl”. La partnership prevede capi e accessori ispirati allo stile francese, con un tocco chic e sofisticato. La collezione, che sarà disponibile nei prossimi mesi, si inserisce nel settore moda, portando il marchio a proporre un’immagine più fashion e meno legata solo all’acqua frizzante.

Se pensavi che l’acqua frizzante servisse solo a sopravvivere alle Fashion Week, ripensaci. Quest’estate Maison Perrier sta entrando ufficialmente nel mondo della moda con una collaborazione che sembra uscita direttamente da una moodboard Pinterest intitolata French Girl Summer. Il brand francese ha infatti unito le forze con Rent the Runway per creare la sua prima capsule fashion in assoluto: una selezione di oltre 100 capi ispirata all’estetica effortless delle parigine che riescono a sembrare impeccabili anche con una T-shirt bianca e cinque minuti di preparazione. La french girl summer è il nuovo tomato girl summer? Questo è quel che dice Maison Perrier. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maison Perrier vuole vestirti da french girl per l’estate 2026 (e la collab con Rent the Runway è molto più chic del previsto)

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