Oggi si parla di moda con un focus sulla camicia a maniche corte, che si presenta come una delle tendenze più interessanti per il 2026. Mentre nel quotidiano si tende a ripetere abbinamenti con capi di stagione come T-shirt e top, le nuove collezioni mostrano un ritorno alle camicie leggere, reinterpretate in chiave più raffinata e chic. Questa scelta si inserisce nel trend di rinnovamento dei look primaverili ed estivi.

S e nel riapprocciarsi al guardaroba primaverile ed estivo sembra tutto un ripetersi di camicie leggere, T-shirt bianche e top già visti, le passerelle hanno la soluzione: la camicia a maniche corte 2026. Un capo icona del guardaroba maschile e workwear che torna oggi con un’identità precisa, lontana dalle polo da college, dalle camicie formali e dai tessuti impalpabili da sera. Minimal, chic e raffinata: la camicia bianca di Charlotte Casiraghi racconta Chanel X La nuova camicia a maniche corte ha un’attitudine utility: un capo pratico, quasi tecnico, che però in passerella trova il modo di diventare sofisticato. Ecco come sceglierla e abbinarla nella Primavera-Estate 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la camicia a maniche corte più chic del previsto

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