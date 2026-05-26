Dopo l'addio di Allegri, il Milan si trova con alcuni giocatori in bilico. Mike Maignan e Adrien Rabiot sono considerati possibili partenti, mentre altri quattro big sono in uscita. La situazione sta influenzando il mercato dei rossoneri, che potrebbero dover affrontare cambiamenti significativi nella rosa. La scelta dei giocatori dipende dalle trattative in corso e dalle strategie del club per la prossima stagione.

L'azzeramento dei vertici societari e tecnici operato da Gerry Cardinale ha aperto una fase di profonda transizione per la rosa del Milan. In attesa che l'asse formato da Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli ufficializzi il nuovo organigramma (Amministratore Delegato, Direttore Sportivo e allenatore), l'area scout di RedBird ha avviato lo screening del parco giocatori per pianificare la sessione estiva di calciomercato. Il fallimento Champions impone una rigida revisione tra pilastri da blindare e asset da sacrificare per fare cassa. I licenziamenti dell'area tecnica rischiano di generare un contraccolpo psicologico su... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, effetto domino dopo Allegri: Maignan e Rabiot tentati dall’addio, ecco i 4 big in partenza

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