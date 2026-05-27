Gonçalo Ramos sta considerando di lasciare il Paris Saint-Germain durante la prossima finestra di mercato estiva. L’attaccante portoghese valuta un cambio di squadra per avere più spazio in campo. Juventus e Milan hanno manifestato interesse e sono pronte a fare offerte per il giocatore. Il club francese si prepara a gestire questa possibile cessione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il centravanti classe 2001 cerca maggiore spazio lontano da Parigi: i due club di Serie A e il Manchester United monitorano la situazione in vista della prossima sessione estiva. Il Paris Saint-Germain si prepara a gestire uno dei dossier più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato, incentrato sul futuro di Gonçalo Ramos, che potrebbe lasciare la capitale francese nei prossimi mesi per trovare maggiore continuità sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Gonçalo Ramos valuta l’addio al PSG: Juventus e Milan si fiondano sull’attaccante portoghese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MAIS NON ARRÊTEZ TOUT, GONÇALO RAMOS CLIMATISE LOM, LE PSG GAGNE LE TROPHÉE DES CHAMPIONS AUX TAB !

Notizie e thread social correlati

Goncalo Ramos Juve, arrivano nuovi indizi sul futuro del portoghese: l’addio al PSG è una possibilità concreta. Lo scenarioNuovi indizi suggeriscono che Goncalo Ramos potrebbe lasciare il PSG, con la Juventus che monitora la situazione.

Goncalo Ramos, si complica la pista Juve? Mendes lo ha offerto anche al Milan. Le ultimissime sul giocatore portogheseGoncalo Ramos, attaccante portoghese, è stato proposto anche al Milan dopo aver attirato l'interesse di diverse squadre.

Temi più discussi: Gonçalo Ramos, futuro in discussione al PSG, la Juve osserva; Milan, si punta a blindare Allegri: regalo Goretzka e per l'attacco Max ha fatto una richiesta; Milan, Cardinale rilancia: fiducia in Allegri e rivoluzione; Juventus, possibili cambi in dirigenza: Elkann valuta il ritorno di Tognozzi.

[EkremKONUR] ESCLUSIVA | L'AC MILAN IN TESTA NELLA CACCIA A GONÇALO RAMOS! Il Milan di Allegri sta premendo forte per ingaggiare l'attaccante del PSG Gonçalo Ramos! Il Manchester United, l'Arsenal e il Chelsea sono alle sue calcagna. Anche reddit

Gonçalo Ramos, futuro in discussione al PSG, la Juve osservaIl Paris Saint-Germain è concentrato sulla finale di Champions League contro l’Arsenal, ma nel frattempo la dirigenza lavora anche sulle strategie per il prossimo mercato estivo. Tra i dossier più del ... msn.com

Gonçalo Ramos è il primo obiettivo di Allegri per l’attaccoGonçalo Ramos è il primo obiettivo di Allegri per l'attacco in vista della prossima stagione col portoghese che piace ai rossoneri ... milanlive.it