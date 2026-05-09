Il confronto tra il leader religioso e l'ex presidente degli Stati Uniti si sta intensificando, con il primo che invita a una collaborazione basata sui principi del Vangelo. Recentemente si sono susseguite dichiarazioni che contestano le posizioni di Washington, mentre il Papa ha accusato l'amministrazione statunitense di favorire l’Iran. La questione riguarda anche l’interpretazione della dottrina di Sant’Agostino e il suo possibile ruolo nelle relazioni internazionali.

? Punti chiave Come può la dottrina di Sant'Agostino influenzare i rapporti con Washington?. Perché Trump ha accusato il Papa di favorire l'Iran?. Quali strategie usa il Vaticano per mediare tra Russia e Ucraina?. Come cambierà il ruolo dell'Europa nel nuovo paradigma di Leone XIV?.? In Breve Incontri diplomatici tenuti il 9 gennaio e il 15 aprile con il corpo diplomatico.. Rosario mondiale per la pace organizzato l'11 aprile su annuncio pasquale.. Telefonata con il presidente israeliano Isaac Herzog durante le celebrazioni pasquali.. Dialogo con il Partito Popolare Europeo per rafforzare i legami con l'Europa.. Il primo anno di pontificato di Leone XIV si conclude con una linea diplomatica basata sul modello della Città di Dio di Sant’Agostino, definita durante gli incontri con il corpo diplomatico del 9 gennaio e del 15 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV sfida Trump: la diplomazia del Vangelo contro il potere

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FIERY SPEECH: Pope Leo Challenges Trump’s War Policies From Algeria | DWS News | AK1C

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